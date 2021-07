Impfung direkt im Fahrzeug

Gut 60 Werdohler nutzten am Samstag das Impfangebot, welches in den Schulungsräumen neben der Ditib-Moschee an der Freiheitstraße gemacht wurde. Auf Initiative des Lüdenscheider Impfzentrums fand diese Sonderaktion in Kooperation mit Dr. med. Atef Roumani-Spree und Dr. Patrik Roumani jr. statt.