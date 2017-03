Grundschüler werden zu Artisten unter der Zirkuskuppel

Werdohl - Davon träumt so manches Kind: Einmal als Artist vor einem großen Publikum auftreten! Der Circus Baldini hat in dieser Woche 360 Werdohler Kindern diesen Traum erfüllt.

Anstelle von Lesen, Schreiben und Rechnen standen für die Mädchen und Jungen der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Werdohl mit den Standorten Königsburg und Kleinhammer in dieser Woche Jonglage, Akrobatik und Tierdressur auf dem Stundenplan.

Schließlich mussten sie trainieren für ihren Auftritt im Zwei-Mast-Zelt, das am Riesei aufgebaut war. Der Circus Baldini bot ihnen dort die Chance zum großen Auftritt (wir berichteten).

+ Hier waren die Vierbeiner die Stars, aber auch die mitwirkenden Grundschüler hatten ihren Anteil am Erfolg der Hundedressur. © Griese

Am Donnerstag und Freitagnachmittag konnten die kleinen Artisten dann in vier Vorstellungen ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern die neu erworbenen Künste vorführen. Dazu gehörten Pony-Kunststücke und eine Hundedressur, aber auch eine Hula-Hoop-Show, bei der zehn Mädchen in neonfarbenen Netzshirts die Reifen durch die Luft wirbelten und auf den Hüften kreisen ließen.