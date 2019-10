Großes  Apfelfest in Werdohl: Das müssen Besucher wissen

Auf Hof Crone

+ © Kanbach Laden zum Apfelfest ein: (von links): Christian Crone, Christian Wagner, Arif Sabanci (beide Feuerwehr Eveking) und Gerd Eppe. © Kanbach

Werdohl – In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Mehr als 60 Stände und Attraktionen erwarten die Besucher am Sonntag, 20. Oktober, beim 24. Sauerländer Apfelfest auf dem Hof Crone auf Dösseln.