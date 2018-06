Große Vorfreude auf das 41. Werdohler Stadtfest

Werdohl - „Ich freue mich auf die optimale Flaniermeile zwischen Brüninghaus-Platz, Colsman-Platz und dem Platz an der Stadtbücherei“, sagt Mike Kernig von der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis zum 41. Werdohler Stadtfest am Samstag, 2. Juni.

Auch die Gedanken von Markus Weißenfels von der Veltins-Brauerei gehen schon in Richtung des bevorstehenden Samstags: „Das Fest ist unglaublich professionell organisiert. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.“

Anders als in den Vorjahren, als beim Stadtfest oftmals erst in den Abendstunden Stimmung aufkam und nachmittags zumeist gähnende Leere im Stadtzentrum herrschte, soll am Wochenende schon ab dem Start um 12 Uhr Leben in der Fußgängerzone und darum einkehren.

Großes Angebot für Kinder

Swantje Midderhoff von der organisierenden Werdohl Marketing GmbH ist zuversichtlich: „Jede zweite Anmeldung für einen Stand auf dem Stadtfest war ein Angebot für Kinder.“ Deshalb sei sie überzeugt, dass das Stadtfest am Samstag die richtige Anlaufstelle für Familien sei.

Im Ludwig-Grimm-Park wird eine Hüpfburg mit Rutsche und Bungee-Springen für Kinder aufgebaut. Auch die Kistenrollrutsche. Und von der Mark-E werden Segways verliehen. Weiterhin stellt der Hauptsponsor – die Sparkasse – „eine riesengroße Dartscheibe zur Verfügung“, freut sich Midderhoff. Darüber hinaus spendierte der Sponsor 5000 Euro für das Programm.

Der zweite Unterstützer – die Veltins-Brauerei – sorgt dafür, dass kein Festbesucher durstig bleiben muss.

Handballer und Schützen zapfen

Die Biertheken werden betrieben von den heimischen Handballern sowie der 3. Kompanie des Werdohler Schützenvereins. Werdohl-Marketing-Chef Ingo Wöste betont: „Das sind die Urväter des Stadtfestes und das sollen sie auch weiterhin bleiben.“

Auch hungrig muss am Samstag niemand bleiben. Midderhoff führt aus: „Es gibt für jeden Geschmack etwas, von süß bis herzhaft.“

Stichwort Programm: Im Verlaufe des Tages und auch am Abend setzen die Organisatoren des Stadtfestes auf regionale Künstler, die dort auftreten. Der Werdohler Thomas Volkmann wird im Sparkassen-Parkhaus Aktionskunst vorführen. „Das wird spektakulär“, sagt Midderhoff.

Und zwei Werdohler Sänger werden auf den Bühnen stehen: Ab 17 Uhr Markuschu mit der Lüdenscheider Band iJazz und ab 20 Uhr Eli Vidal mit der Coverband Jump! aus Sundern.

Aber damit das Stadtfest auch das Stadtfest ist, darf eines nicht fehlen: Schlotis Bimmelbahn zieht am Samstag ihre Bahnen.