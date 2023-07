Radfahrer sind unzufrieden mit der „ganz heißen Kiste“

Von: Michael Koll

Im Bistro-Pub LA trafen sich Friedrich Hattendorf (2.v.l.) und weitere Fahrrad-Interessierte. Sie tauschten sich über aktuelle Themen aus. © Koll

„Wir sind von Altena fahrradtechnisch komplett abgeschnitten“, sagt ein Teilnehmer des Werdohler Fahrrad-Stammtisches im Bistro-Pub LA. Ein anderer zürnt: „Tja, bei ganz vielen Verwaltungs-Mitarbeitern gilt das Fahrrad immer noch als Spielzeug und nicht als ernst zu nehmendes Fortbewegungsmittel.“

Werdohl – Die Wut der sechs Teilnehmer an diesem Abend richtet sich gegen die ausgeschilderte Umleitung an der Stelle, wo seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 eine Baustelle die Verbindung von Werdohl nach Altena entlang der Lenne für Zweirad-Fans unpassierbar macht.

Friedrich Hattendorf, Sprecher der Werdohler Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), meint: „Altena ist eine ganz heiße Kiste.“ Er konkretisiert: „Auf der Umleitungsstrecke müssen knapp 100 Höhenmeter bewältigt werden. Die Fahrzeit verlängert sich auf 90 Minuten.“

Um hinter der Absperrung der 600 Meter langen Baustelle – geschützt vor dem Autoverkehr – entlang zu fahren, bräuchte ein Radler laut Hattendorf lediglich neun Minuten. „Machbar wäre das auf alle Fälle“, ist er sicher. Ebenso überzeugt ist er davon, „dass in der Baustelle seit Mai nichts passiert ist“.

Und so nimmt die Baustelle auf der unterspülten Landstraße einen breiten Raum ein bei diesem Stammtisch-Treffen. Dieses findet seit April des Jahres immer am letzten Freitag im Monat im Bistro-Pub LA an der Neustadtstraße statt – stets ab 19 Uhr.

Hattendorf und sein Stellvertreter Hans Werner Steiger informieren die Teilnehmer dieses Mal aber auch über den für Sonntag, 27. August, geplanten Fahrradtag, der an dem Tag zwischen 12 und 16 Uhr auf dem Goetheparkplatz stattfinden soll. Parallel findet dann zwischen 14 und 18 Uhr am Kletterfelsen an der Lennepromenade auch ein Schnupperklettern statt.

„Zum eigentlichen Fahrradtag kommen die Spaßräder aus Unna“, berichtet Hattendorf. Das sind eigentümliche Fahrräder, bei denen beispielsweise rückwärts getreten werden muss, um vorwärts voran zu kommen.

Neben einem ADFC-Infostand soll es an dem Tag auch einen – wie der Sprecher es nennt – Speed-Dating-Verkauf geben. Verkäufer müssen mit den Rädern, die sie abzugeben haben, vor Ort sein. Mitglieder des Fahrradclubs begutachten die Zweiräder und untersuchen sie auf mögliche Mängel. Zudem werden Kaufinteressenten beraten, ob ein Rad, auf welches sie ein Auge geworfen haben, zu ihren individuellen Bedürfnissen passt.

Ebenfalls zum Aktionstag gehören soll eine Feierabend-Tour, die an dem Sonntag um 16 Uhr starten soll. Die Fahrtroute wird noch ausgearbeitet, steht derzeit noch nicht fest.

Abschließend verwiesen Hattendorf und Steiger noch auf die für den 3. September geplante Fahrraddemonstration im Hönnetal, die an dem Tag um 11 Uhr an der Balver Höhle startet. Werdohler Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr, um gemeinsam dorthin zu radeln. Als Treffpunkt angedacht ist die Lennefontäne. Genaueres wird noch bekannt gegeben.