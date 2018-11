Grimm trifft auf Grimm in der Bücherei: Märchen mal anders

+ © Thomas Krumm Die rote Kappe zeigte bereits ein Märchen an. © Thomas Krumm

Werdohl - Am Anfang stand eine Entschuldigung: „Sorry, Wolf, du hast die erste Show wohl nicht überlebt“, bedauerten Markus alias Jakob Grimm und Michael alias Wilhelm Grimm zu Beginn ihrer Hommage an ihre fernen Verwandten. Denn die Nachfahren der beiden Märchensammler waren schon einmal in der Stadtbücherei zu Gast und ließen „Rotkäppchen“ nun wieder aufleben.