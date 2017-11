Wortgefecht zwischen zwei Frauen eskaliert in Werdohl

Werdohl - Ein Wortgefecht zwischen zwei Frauen ist in Werdohl in eine Handgreiflichkeit gemündet. Jetzt sucht die Polizei eine Frau, die mit einem Schirm zugeschlagen hat.

Der zunächst verbale Streit zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin in der Schulstraße sei am Montag gegen 12.15 Uhr eskaliert, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die bislang unbekannte Fahrerin habe ihr Auto in der Nähe des Krankenhauses geparkt, dann sei es zu einem Wortgefecht mit einer 46-jährigen Fußgängerin aus Werdohl gekommen, schilderte die Polizei, was sich abgespielt haben soll. Schließlich habe die Autofahrerin die andere Frau mit einem roten Regenschirm auf den Arm geschlagen.

Die Fußgängerin sei unverletzt geblieben, da sie die Schläge mit ihrem Arm habe abwehren können, berichtete die Polizei. Die Frau mit Schirm habe sich dann in Richtung Krankenhaus entfernt; dort habe sie aber nicht mehr angetroffen werden können.

Die Geschädigte hat der Polizei allerdings eine Personenbeschreibung geben können. Demnach soll sie kurze graue Haare gehabt haben und Brillenträgerin sei. Sie habe rosafarbene Oberbekleidung getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl (Tel. 0 23 92/9 39 90) entgegen.