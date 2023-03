Umgestaltung des Grasackers für Feuerwehr-Neubau: Parkplätze erhalten

Von: Carla Witt

Auf der gegenüberliegenden Seite des Feuerwehrneubaus am Grasacker müssen Gehweg und Parkbuchten verlegt werden. Auf diese Weise sollen fast alle der etwa 30 Stellplätze erhalten bleiben, sagte Planer Volker Finger. © Witt

Werdohl – „Der Grasacker muss für den Feuerwehr-Neubau umgestaltet werden“, erklärte Volker Finger vom Planungsbüro Finger und Partner aus Sundern am Dienstag. Während der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung stellte er im Rathaus die Pläne für die Straße vor. Dem Landesbetrieb Straßen.NRW seien diese bereits vorgelegt worden.

Vor den Fahrzeughallen der Wehr würden noch 12,5 Meter Platz benötigt, damit auch die größeren Feuerwehrfahrzeuge dort abgestellt werden könnten, schickte Finger voraus. Grundsätzlich kämen für die auch deshalb notwendige Umgestaltung des 6,50 Meter breiten Grasackers zwei Varianten in Frage, sagte er. Favorit sei die Variante, bei deren Umsetzung man die 30 senkrecht angelegten Pkw-Stellplätze auf der dem Neubau gegenüberliegenden Seite annähernd erhalten könne. Von den Einsatzkräften müssten diese aber in der Regel dennoch nicht genutzt werden: Diese könnten auf dem neuen Wehrgelände parken, dafür sei dort genügend Platz vorhanden.

Um den Grasacker so umgestalten zu können, dass die Parkplätze bestehen bleiben, seien aber einige Anpassungen erforderlich. „Dafür muss der Gehweg auf dieser Seite nach hinten in den Grünstreifen verlegt werden“, erläuterte Volker Finger. Die Freifläche bis zur Bebauung werde dadurch auf etwa drei Meter reduziert. Zur Auflockerung sei die Anpflanzung einer flachen Hecke geplant.

Dass bei der Planung am Grasacker einiges zu beachten sei, unterstrich der Stadtplaner: „Dort liegen viele Kabel unter der Erde, das müssen wir berücksichtigen.“ Von der Substanz her sei die Straße „nicht schlecht“, bilanzierte Finger. „Das können wir nutzen.“ So solle die untere Schotterschicht nicht ausgetauscht werden. Geplant sei, auf eine 14 Zentimeter hohe Tragschicht eine vier Zentimeter dicke Asphaltschicht aufzutragen. Zur zeitlichen Planung sagte Finger, dass voraussichtlich im Sommer die Ausschreibung erfolgen solle. „Bestenfalls können wir dann im Herbst mit dem Bau beginnen.“

Damit die Feuerwehr im Ernstfall ausrücken kann, sei eine Schranke an der geplanten Ausfahrt zur Bundesstraße 229 die beste Lösung, stellte der Stadtplaner fest. Diese könne man dann nur im Bedarfsfall öffnen und so sicherstellen, dass nur die Feuerwehr von dort auf die Bundesstraße fahre.

Ausschussvorsitzender Jürgen Henke hakte nach, ob – wie in der Nachbarstadt Plettenberg – eine Vorampel an der Bundesstraße geplant sei, um der Feuerwehr bei Einsätzen ein zügiges Ausrücken zu ermöglichen. „Der Landesbetrieb hält eine solche Ampel nicht für erforderlich. Gänzlich vom Tisch ist das Thema aber damit nicht“, sagte Finger. Generell würden Verkehrsteilnehmer bei Alarmfahrten in der Regel sehr schnell auf die Einsatzfahrzeuge aufmerksam – und seien dann verpflichtet, entsprechend zu reagieren und ihnen Vorrang einzuräumen.