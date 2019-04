95 Goldfische verschwunden: Polizei sucht Diebe mit Kescher

Werdohl - Machten hier diebische Angler fette Beute? 95 Goldfische sind über Nacht aus einem Teich in Werdohl verschwunden. Für die Besitzer gibt es dafür nur eine Erklärung.

Diebische Nachtangler müssen nach Überzeugung der Gartenbesitzer in der Nacht zum Samstag an dem Teich in der Wallgrabenstraße am Werk gewesen sein - nur so lasse sich das Verschwinden von 95 Goldfischen erklären.

Nur noch zwei Fischchen schwammen demnach am Samstagmorgen noch im Teich - am Nachmittag zuvor seien es noch 97 gewesen, teilt die Polizei mit.

Sollten es Diebe gewesen sein, so müssten sie große Wasserbehälter dabei gehabt haben, heißt es, oder mindestens Kisten - und Kescher.

Wer verdächtige Aktivitäten in dem Garten beobachtet hat, möge sich mit der Polizei unter 02392/9399-0 in Verbindung setzen.