Gleis gesperrt: Pendler im Lennetal müssen Bus fahren

Werdohl - Berufspendler und alle anderen Zugfahrgäste, die regelmäßig die Abellio-Linien RE 16 und RB 91 nutzen, müssen sich ab Freitagabend (23 Uhr) bis zum Beginn der Herbstferien auf Behinderungen einstellen.

Aufgrund von Gleis-Bauarbeiten der Deutschen Bahn ist der Streckenabschnitt zwischen Letmathe und Plettenberg bis Samstag, 13. Oktober, gesperrt. Auf dem Abschnitt zwischen Plettenberg und Letmathe fahren in diesem Zeitraum keine Züge. Es verkehren stattdessen Ersatzbusse.

In Werdohl und in Plettenberg halten diese Busse jeweils am Bahnhofsvorplatz (Werdohl: Steig 1), in Altena befindet sich die Haltestelle an der Bahnhofstraße und in Letmathe an der P+R-Haltestelle am Bahnhof. Auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Siegener Hauptbahnhof und Plettenberg verkehren die Züge mit geänderten Fahrtzeiten.

Zudem könne es auf dem Abschnitt von Hagen nach Letmathe zu Verspätungen von circa drei Minuten kommen, teilen die Verantwortlichen der Abellio GmbH mit. Dagegen seien die Züge auf dem Abschnitt von Letmathe, beziehungsweise von Iserlohn, nach Hagen nicht betroffen; sie fahren laut Ankündigung auch weiterhin nach dem regulären Fahrplan.

Der Fahrplan zu dieser Maßnahme kann im Internet auf der Abellio-Seite eingesehen werden für RE16und RB91.