Glasfaserausbau: Krisengespräch trägt erste Früchte

Von: Volker Griese

Tiefe Spuren hat der Glasfaserausbau in den Straßen in Wegen Werdohls hinterlassen. Für Autofahrer sind sie mindestens ein Ärgernis, für Fußgänger und Zweiradfahrer mitunter gefährlich. © Griese, Volker

Mit der Wiederherstellung von Straßen- und Gehwegflächen nach der Verlegung von Glasfaserkabeln ist die Stadt Werdohl mittlerweile zufrieden. Allerdings gibt es noch immer einige Stellen, an denen das von der Deutschen Telekom beauftragte Unternehmen Selecta mit dem Wiederverschließen von Asphalt- und Pflasterflächen nicht nachkommt.

Werdohl – Anfang August hatte die Stadtverwaltung Vertreter von Telekom und Selecta ins Rathaus zitiert, um in einem Gespräch klarzumachen, dass sie mit der Wiederherstellung der Straßen und Wege nach der Verlegung von Glasfaserkabeln überhaupt nicht einverstanden sei. Die Stadt setzte Fristen: Ab sofort sollte Selecta die besonders gefährlichen Straßenaufbrüche, also solche, die tiefer als acht Zentimeter waren, unverzüglich wieder herstellen. Außerdem sollten innerhalb von vier Wochen alle bis dato aufgebrochenen Stellen – vor allem die langen Gehwegflächen – ordnungsgemäß wieder verschlossen werden. Sollte sich die Firma nicht an die Absprachen halten, werde die Stadt die Arbeiten selbst vornehmen oder durch Dritte erledigen lassen und Selecta in Rechnung stellen.

Zweieinhalb Wochen sind seit diesem Ultimatum vergangen. Mittlerweile äußert sich Martin Hempel, Leiter der Abteilung Tiefbau und Bauhof im Rathaus, zufrieden damit, wie die aufgebrochenen Straßen und Wege wiederhergestellt werden. „Einige Gefahrenpunkte wurden schon beseitigt, das war uns wichtig“, sagte er am Mittwoch. Gleichwohl würden immer noch gefährliche Stellen entdeckt, die Selecta noch nicht beseitigt habe. „Diese Löcher machen wir dann zu, da fragen wir auch nicht mehr lange“, erklärte Hempel, dass der städtische Baubetriebshof in solchen Fällen unverzüglich tätig werde. Den Umfang bezeichnete Hempel allerdings als „überschaubar“. Etwa zwei bis drei Mal pro Woche habe der Baubetriebshof bisher tätig werden müssen.

Hempel berichtete auch von einer positiven Resonanz aus der Bevölkerung. „Wir werden schon angesprochen, dass es jetzt deutlich besser läuft“, sagte er. Während Selecta einige Straßenzüge schon wieder hergestellt habe, gebe es an anderen Stellen aber immer noch Probleme. Hempel nannte ein Beispiel: „In Ütterlingsen ist das immer noch schwierig.“ Dort werde der Baubetriebshof aber nicht tätig, weil keine Gefahr im Verzug sei.

Insgesamt, sagte Hempel, sei er aber mittlerweile überzeugt, dass das Krisengespräch vor zweieinhalb Wochen im Rathaus Früchte trage: „Die Kommunikation mit dem Unternehmen ist besser geworden. Wenn wir Hinweise geben, dass etwas erledigt werden muss, wird mittlerweile schnell reagiert.“

Selecta verlegt seit Monaten im Auftrag der Deutschen Telekom etwa 60 Kilometer Glasfaserkabel für schnelles Internet in Werdohl. Diese Arbeiten stehen jetzt unmittelbar vor dem Abschluss. Bis Anfang September muss Selecta aber alle für die Kabelverlegung notwendigen Straßenaufbrüche wieder beseitigen.