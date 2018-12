Geteilte Weihnachtsmarkt-Bilanz: Samstag voll, Sonntag trostlos

"Großes Pech"

+ © Koll Am Samstagabend herrschte weihnachtliche Atmosphäre auf dem Platz.l © Koll

Werdohl - Ein trauriges Bild in der Werdohler Innenstadt: Während der Weihnachtsmarkt am Samstag gut besucht war, verirrten sich am Sonntag nur wenige Menschen auf den Brüninghaus-Platz. „Es ist trostlos“, stellten einige der Besucher und Standbetreiber resigniert fest.