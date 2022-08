Getankt und nicht bezahlt: Polizei fahndet nach diesem Mann

Von: Maximilian Birke

Teilen

Geklaute Kennzeichen brachte der Mann vor dem Tanken an seinem Fahrzeug an. © Polizei MK

Die Polizei fahndet derzeit, nach Beschluss des Amtsgerichts Hagen, öffentlich nach einem Dieb und Tankbetrüger. Fotos des Täters wurden veröffentlicht.

Werdohl – Die Polizei im Märkischen Kreis fahndet seit Mittwochmorgen öffentlich nach einem Mann, der in Werdohl getankt haben soll, ohne zu bezahlen.

Am Morgen des 7. Mai entwendete der Gesuchte demnach zunächst die Kennzeichen an einem parkenden Auto in Werdohl und brachte sie an einem dunklen BMW an. Diesen BMW tankte er anschließend zwischen 10.20 und 10.30 Uhr zusammen mit einem Mittäter an der BFT Tankstelle am Mühlenweg.

Mit diesem Bild einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem Täter. © Polizei MK

Er verließ die Tankstelle dann, ohne den Sprit zu bezahlen. Bei seiner Tat wurde der Unbekannte von den Überwachungskameras auf dem Betriebsgelände gefilmt.