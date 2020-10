Gesucht: die schönsten Herbstbilder

Der Herbst ist endgültig da, wie die vergangenen Tage mit kühleren Temperaturen und Niederschlägen jeden auch haben deutlich spüren lassen.

Werdohl/Neuenrade/Balve - Aber auch diese Jahreszeit hat ihre schönen Seiten, wenn sich beispielsweise die Blätter der Bäume bunt färben oder der Frühnebel über Lenne, Verse und Hönne aufsteigt.

Diese schönen Momente, fotografisch von Ihnen festgehalten, suchen wir. Eine Auswahl der schönsten Fotos veröffentlichen wir in einer der SV-Ausgaben und im Internet auf www.come-on.de.

Ihre Herbstbilder schicken Sie bitte per E-Mail an sv@mzv.net. Neben dem Namen des Fotografen sollte die E-Mail auch die Informationen enthalten, wo das Foto aufgenommen wurde und was darauf zu sehen ist.