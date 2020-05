Gesucht: Anekdoten und Erlebnisse aus 44 Jahren WK-Historie

Werdohl - Am Samstagabendwird der Rewe-Markt im WK Warenhauses schließen. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur kompletten Schließung des Kaufhauses am 30. Juni.

Dann wird das mit rund 4000 Quadratmetern Verkaufsfläche größte Werdohler Einzelhandelsgeschäft nach 44 Jahren den Betrieb einstellen – wahrscheinlich für immer, denn einen Käufer für die Immobilie gibt es bislang offensichtlich nicht.

Gut vier Jahrzehnte lang war das WK Warenhaus ein starker Magnet, der Käufer aus Werdohl und dem Umland in die Innenstadt lockte. Bestimmt haben auch unsere Leser im und mit dem WK viel erlebt. Wir rufen deshalb dazu auf: „Teilen Sie Ihre Erinnerungen an das WK mit anderen SV-Lesern!“ Schicken Sie uns Ihre Erlebnisse und Anekdoten in Schriftform, senden Sie uns Fotos zu!

Abgeben können Sie alles in der Redaktion (Briefkasten am Eingang Altes Dorf), aber auch eine Zusendung per Post (Freiheitstraße 24) und per E-Mail (sv@mzv.net) ist möglich. Das Foto oben ist übrigens entstanden, als das WK im November 1987 nach umfangreichen Umbau wieder eröffnete.