Stadtwerke: Es ist genug Trinkwasser für alle da

Werdohl - Mit den Temperaturen ist in den vergangenen Tagen auch der Wasserverbrauch in Werdohl gestiegen. Schließlich dürsten neben Mensch und Tier auch die Pflanzen nach dem Nass. Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Schlutow wird deshalb aber nicht unruhig: Knapp wird das Trinkwasser nämlich nicht.

„Wir bemerken derzeit schon einen erhöhten Wasserverbrauch, der auf die Witterung zurückzuführen ist“, sagt Dietmar Nörthemann, Gas- und Wassermeister bei den Stadtwerken. Fast 99 000 Kubikmeter Wasser haben die Werdohler im gerade abgelaufenen Monat Juli verbraucht. Damit lag die Menge um 4,6 Prozent über dem normalen Monatsverbrauch der vergangenen fünf Jahre. Etwas höher war der Anstieg, legt man für einen Vergleich nur den Juli des vergangenen Jahres zugrunde, der 21 Tage mit nennenswertem Niederschlag hatte. Dann ist der Wasserverbrauch gegenüber dem Juli 2018 mit gerade einmal sieben Regentagen um 5,8 Prozent gestiegen.

Höchste Abnahme am Nachmittag

Allein auf das Blumengießen oder Rasensprengen ist der erhöhte Wasserbedarf der Werdohler aber wohl nicht zurückzuführen. „Die höheren Abnahmemengen registrieren wir nicht etwa in den Abendstunden, sondern eher am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr“, sagt Nörthemann. Wahrscheinlich sei das die Zeit, zu der die Werdohler von der Arbeit nach Hause kommen und den Feierabend mit einer erfrischenden Dusche einleiten.

Die höchste Verbrauchsmenge an einem Juli-Tag haben die Stadtwerke am vergangenen Freitag, 27. Juli, festgestellt. In der Spitze flossen an diesem Hitze-Freitag stündlich 257 Kubikmeter durch die Leitungen. Insgesamt haben die Verbraucher 3553 Kubikmeter Trinkwasser abgenommen. Das waren sieben Prozent mehr als am 27. Juli des vergangenen Jahres, als 3320 Kubikmeter verbraucht wurden.

Sonntags wird weniger Wasser verbraucht



Interessant ist auch, dass sonntags in der Regel weniger Wasser verbraucht wird als an den Wochentagen. So ist für Dietmar Nörthemann kaum überraschend, dass auch der Tag mit dem niedrigsten Tagesverbrauch im Juli ein Sonntag war: 2554 Kubikmeter haben die Stadtwerke am 29. Juli abgegeben. Doch auch wenn die Trockenheit noch länger anhält – Sorge um die Wasserversorgung müssen die Werdohler laut Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Schlutow nicht haben: „Wir könnten die Stadt locker mit 5000 Kubikmeter pro Tag versorgen.

Pro Stunde könnten wir bis zu 400 Kubikmeter Trinkwasser liefern“, versichert er. Die Wassermenge, die die Stadtwerke in den Trinkwasserbehältern bevorratet, betrage 4500 Kubikmeter. Normalerweise werden pro Stunde etwa 350 Kubikmeter nachgefüllt. Die Stadtwerke können also auch an einem besonders heißen Tag wie dem vergangenen Freitag genug Wasser liefern, um den Durst von Menschen, Tieren und Pflanzen in Werdohl zu stillen.