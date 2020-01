Gesamtschule Werdohl präsentiert sich potenziellen neuen Schülern und deren Eltern

Tag der offenen Tür sehr gut besucht

+ © Koll Dicht gedrängt saßen die Interessenten bei der Begrüßung. © Koll

Werdohl - Riesenandrang herrschte am Samstagvormittag in der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG). Viertklässler waren ebenso mit ihren Eltern gekommen, wie auch Zehntklässler, die die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe beinahe in der Tasche haben.