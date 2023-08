Obwohl noch Sommerferien sind: Diese Schüler gehen jetzt schon in die Schule

Von: Jona Wiechowski

Mehr als 50 der zukünftigen Fünftklässler nahmen das Kennenlernangebot gleich am ersten Tag der Woche in Anspruch. Insgesamt eingeschult werden nach den Sommerferien in der kommenden Woche um die 100 Schüler in die Albert-Einstein-Gesamtschule. © WIECHOWSKI

Eigentlich sind in dieser Woche noch Sommerferien. Dutzende Schüler besuchen aber trotzdem schon mal die Albert-Einstein-Gesamtschule – im Rahmen einer Kennenlernwoche, die so in der Umgebung ziemlich einzigartig ist.

Werdohl – Bevor es ab Montag richtig ernst wird, können sich die künftigen Gesamtschüler in diesen Tagen jeweils von 9 bis 14 Uhr in Ruhe mit Räumen, Mitschülern und Lehrern vertraut machen. „An der Grundschule waren die künftigen Fünftklässler die Größten – hier sind sie dann die mit Abstand Kleinsten“, erzählt Tobias Chylka, Schulsozialarbeiter an der Albert-Einstein-Gesamtschule, von der Idee hinter dem Angebot. Den „Neuen“ soll der Start erleichtert werden. Dabei sind an den fünf Tagen auch Sina Deitmerg und Steven Klages, die an Werdohls Grundschulen als Schulsozialarbeiter tätig sind. Unterstützt wird das Trio von Praktikanten.

Bestens geklappt hatte das Kennenlern-Angebot schon bei der Premiere im vergangenen Jahr. Mehr als 30 der Jugendlichen waren damals gekommen, erinnert sich Chylka. In diesem Jahr konnte der Wert nochmal deutlich überboten werden: 67 Anmeldungen lägen vor, gut 55 seien direkt am ersten Tag erschienen. „Das ist ein sehr erfolgreicher Start“, freut sich der AEG-Schulsozialarbeiter mit Blick auf rund 100 Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien insgesamt vier Klassen an der AEG besuchen werden.

Mit dabei: AEG-Schulsozialarbeiter Tobias Chylka (re.) mit Sina Deitmerg (Mitte) und Steven Klages, die an den Grundschulen als Schulsozialarbeiter tätig sind. © Wiechowski, Jona

Kennenlernen können sich die baldigen Fünftklässler im Rahmen von verschiedenen Angeboten, wie Spielen in der Turnhalle, die etwa am Montag angestanden hatten. Auch gemeinsames Kochen – zum Start gab es Pommes – stand auf dem Programm. Auch Lehrer besuchen die „Neuen“. Für Donnerstag ist eine Wanderung zum Jugendtreff in Pungelscheid geplant, wo den ehemaligen Grundschülern gezeigt werden soll, was es nach der Schule für Angebote gibt.

Das Kennenlern-Angebot richtet zwar in erster Linie an die Jugendlichen, aber auch Eltern können sich in diesen Tagen in der Schule umschauen. Geplant ist dafür am Freitag von 12 bis 14 Uhr auch ein gemeinsames Zusammenkommen in der Gesamtschule, wo es eine Kleinigkeit zu Essen geben soll.