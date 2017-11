Gericht reduziert Strafe für Dealer aus Werdohl

+ © dpa © dpa

Werdohl - Ja, er habe ein Jahr lang zwei bis vier Mal pro Monat zwischen einem und zehn Gramm Amphetamine, also illegale giftige Aufputschmittel, gekauft, sagte ein Konsument der Droge im Amtsgericht Altena aus, bevor er wegen dieser Ankäufe verurteilt wurde. Er nannte auch einen Namen, was in dieser Szene eher ungewöhnlich ist.