Genuss-Festival will mit Angebotsvielfalt punkten

Das (überdimensionale) Besteck halten Ingo Wöste (links) und Ahmet Tasdemir (rechts) von der Woge schon in den Händen. Zusammen mit Swantje Midderhoff (Werdohl Marketing) und Antje Kohlhage vom gleichnamigen Food-Service freuen sie sich auf den „Genuss am Fluss“.

Werdohl - „Wir haben ein so breites Portfolio an Speisen, das praktisch nichts doppelt angeboten wird“, ist Ingo Wöste sicher, dass bei der Veranstaltung „Genuss am Fluss“ am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, im Westpark zumindest aus gastronomischer Sicht für Abwechslung gesorgt sein wird. Wir haben das Angebot gecheckt, um herauszufinden, ob der Chef der Wohnungsgesellschaft (Woge) mit dieser Einschätzung richtig liegt.

Ein Blick auf die insgesamt neun Anbieter vor allem der Speisen offenbart: Die Woge und ihre drei Kooperationspartner setzen auf eine Mischung aus klassischer Gastronomie und schneller Küche, einen Mix aus Restaurant-Zelten, wo man beim Essen gemütlich sitzen kann, und Food-Trucks, wo man die Speisen eher schnell im Stehen verzehrt.

Gibt es schnelle Hilfe gegen Hunger?

Anlaufstelle für Fans von Bürger und Pommes dürfte der Food-Truck des Lüdenscheider Schnellrestaurants Zur Platten Bulette sein. Die Burgerbräter aus der Bergstadt wollen in ihrer rollenden Küche auch in Werdohl Buns und Pattys in verschiedenen Variationen anbieten. Der Wagen wird wie zwei weitere Food-Trucks an der Dammstraße zu finden sein.

Gibt es auch etwas leichtere Gerichte?

Wer – vielleicht am Abend – etwas essen möchte, was nicht allzu schwer im liegt, dürfte bei „William – einfach kochen“ fündig werden. Der Hemeraner David William Simon, gelernter Koch, und sein Partner Oliver Richter wollen Flammkuchen in verschiedenen Variationen anbieten. Zubereiten werden sie die in einem zum Food-Truck umgebauten Mercedes Sprinter, den sie vor zwei Jahren in Berlin erstanden haben. Seitdem touren sie zu Streetfood- und Musikfestivals und beglücken die Besucher dort mit verschiedenen Köstlichkeiten – unter anderem Flammkuchen, sehr dünn ausgerolltem Brotteig mit verschiedenen Belägen.

Essen im Stehen ist aber unbequem. Wo kann man sich gemütlich hinsetzen?

Mehrere Gastronomen bieten ihren Gästen auch mehr oder weniger bequeme Sitzplätze an. Dazu gehört die Taverne & Pizzeria Bel Gusto aus Kleinhammer, die in einem Zelt den italienischen Klassiker schlechthin servieren wird: Pizza. Den Teigfladen, seit 2017 immerhin auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes geführt, wird es in verschiedenen Variationen geben.

Ebenfalls mediterran angehaucht ist das Angebot des Neuenrader Restaurants Karl. In dessen Zelt kommen Penne, also zylinderförmige Nudeln, mit unterschiedlichen Soßen und Zutaten auf den Teller. Sogar eine Wild-Bolognese soll dabei sein.

Eher rustikale, deutsche Gerichte wird dagegen der Food-Service Antje Kohlhage aus Pungelscheid im Angebot haben. Dort wird es Reibekuchen und Rostbratwurst geben.

Gibt es denn auch etwas ohne Fleisch und andere tierische Produkte?

Ja, auch Veganer können bei „Genuss am Fluss“ auf den Geschmack kommen. Für 100 Prozent pflanzliche Köstlichkeiten wollen die Betreiber von „Marla und Mathildas Tourbus“ sorgen. Die Lüdenscheider versprechen vegane Burger und Döner sowie Eis, das ebenfalls ohne jegliche Tierprodukte hergestellt ist.

Und wo bleibt das Süße?

Keine Sorge, auch süße Köstlichkeiten sind im Angebot. Die Kuhbar zum Beispiel, die schon im Vorjahr bei „Genuss am Fluss“ dabei war, wird mitten auf dem Platz stehen und wieder handwerklich hergestelltes Eis verkaufen. Darüber hinaus wird der Rotary-Club für süße Leckermäuler selbst gebackene Kuchen und Torten bereit halten – allerdings nur sonntags.

Jetzt aber etwas Kühles zu trinken!

Auch für Getränke wird gesorgt sein. Zwei Getränkestände bilden die Basis. Außerdem gibt es am Samstag auch eine Longdrinkbar, die Mike Stöckel betreiben wird. Den kennen einige Werdohler vielleicht noch vom letzten Stadtfest, als er ebenfalls Cocktails gemixt hat.

Das ist "Genuss am Fluss"

Die Veranstaltung „Genuss am Fluss“ findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt und wird federführend von der Wohnungsgesellschaft Werdohl veranstaltet. Das Festival im Westpark (Dammstraße) beginnt am Samstag, 18. August, um 18 Uhr; dann gibt es bis zum späten Abend ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Walking Acts und Illuminationen. Am Sonntag, 19. August, geht es ab 11 Uhr weiter. Der Eintritt zu „Genuss am Fluss“ ist frei.





