Popstars singen beim Genuss-Spektakel

+ © Spies Freuen sich auf Genuss am Fluss am 18. und 19. August: Ingo Wöste, Iris Kannenberg, Stefanie Rusnak und Marc Kostewitz. © Spies

Werdohl - Viel Kulinarisches, ein spektakuläres Feuerwerk und zwei echte Popstars: Am 18. und 19. August findet in Werdohl Genuss am Fluss statt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Event.