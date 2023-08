Genuss am Fluss: Zum Fest das Wetter fest im Blick

+ © ARCHIV Der Fassanstich als zeremonieller Start-Akt für Genuss am Fluss findet in diesem Jahr etwas später statt. Woge-Chef Ingo Wöste freut sich bereits auf das Wochenende. © ARCHIV

„Ich schlafe schon gar nicht mehr“, scherzt Woge-Geschäftsführer Ingo Wöste als er auf die Wetterprognose fürs Wochenende angesprochen wird. Denn am 12. August soll an der Lenne die nächste Auflage von Genuss am Fluss stattfinden, für die am Donnerstag und Freitag die letzten Vorbereitungen laufen sollen.

Werdohl – Bisher sehe der Trend ganz gut aus, sagt Ingo Wöste, der das Wetterradar derzeit regelmäßig im Blick hat. Zwar soll es wohl zwischendurch einen kurzen Gewitterschauer geben, insgesamt aber recht warm sein.

„Wer weiß, vielleicht entlädt sich das Gewitter schon im Ruhrgebiet und kommt gar nicht hier an“, zeigt sich der Woge-Chef und Organisator der beliebten Veranstaltung optimistisch. Für den Fall, dass der Schauer doch bis nach Werdohl vordringen kann, werden zwei große zusätzliche Zelte aufgebaut. Darin gibt es ausreichend Platz zum Unterstellen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Woge das 2010 als eintägige Veranstaltung gestartete und zwischenzeitlich auf zwei Tage ausgedehnte kulinarische Fest wieder auf einen Tag zusammengestrichen.

„Diese Konzentration auf einen Tag war gut“, urteilt Stefan Ohrmann von der Volksbank in Südwestfalen, die einer der Hauptsponsoren des Festes ist. Und so sieht das auch Ingo Wöste, weshalb er an dieser Änderung festhält.

Anstatt wie zuletzt um 13 Uhr soll der Start mit Fassanstich, an den sich wieder ein Freibier-Ausschank anschließen wird, am Samstag erst gegen 16 Uhr stattfinden. Und abends wird das Fest etwas länger dauern, nämlich bis 1 Uhr anstatt bis Mitternacht.

Beginnen wird das tagesfüllende Programm um 14 Uhr mit einem Konzert des Musikzugs des Versetaler Schützenvereins, ehe dann um 17 Uhr die Bigband Swingsound der Musikgemeinschaft Kierspe für zwei Stunden die Bühne übernehmen wird.

Während eine Palmenlandschaft Karibikfeeling an den Lennestrand zaubern soll, sollen auch die ganz jungen Besucher der Veranstaltung auf ihre Kosten kommen können. Für sie hat die Woge das Feuerrote Spielmobil bestellt, das seine pralle Ladung an Bewegungsspielzeugen im Westpark auspacken wird.

Den Abend wird ab 20 Uhr wie schon im Vorjahr die Coverband Nico and the Heartbreakers gestalten. Deren Musik sei zuletzt so gut angekommen, dass sie in diesem Jahr erneut gebucht wurden, erklärte Ingo Wöste. Die Musiker aus Lüdenscheid und Umgebung werden hauptsächlich Musik aus den 80er und 90er Jahren spielen.

Das Programm bietet aber natürlich nicht nur akustische Genüsse: Entlang der Dammstraße werden mehrere Foodtrucks aneinandergereiht. Zudem werden heimische Gastronomen Kostproben ihrer Kochkunst geben. Das Angebot reicht von Deftigem wie Burgern, Griechischen Bifteki und Wraps, über Imbiss-Klassiker wie Bratwurst und Pommes bis hin zu süßen Speisen wie Zuckerwatte und Popcorn, Softeis und Churros.

Auch wird es wieder ein Weindorf geben, an dessen Ständen nicht nur verschiedene Rebensäfte verkauft, sondern mit technischen Hilfsmitteln auch eine Weinkelleratmosphäre geschaffen werden soll. Biertrinker können dagegen an zwei großen Getränkeständen auf ihre Kosten kommen. Ein kleines Glas Bier (0,33 Liter) wird 2,60 Euro kosten.

Und schließlich soll das Fest am Lenneufer auch noch ein Genuss fürs Auge werden. Dafür hat die Woge den Werdohler Spezialisten Jens Rademacher verpflichten können, der mit seinen Lasergeräten Lichtstimmungen und komplexe Choreographien auf die Lenne zaubern möchte. Wie Ingo Wöste durchblicken ließ, werde unter anderem wohl Wasser vernebelt, um darin die Laserstrahlen sichtbar zu machen.

Auf dieses Spektakel freue er sich schon, wenn es auch etwas anderes sei als ein Feuerwerk. Von dem hatte die Woge schon im Vorjahr wegen der zuletzt sehr trockenen Sommer Abstand genommen. Zu groß erschien den Veranstaltern die Gefahr, einen Brand auszulösen.