„Verwalten den Mangel“: Gemeinde St. Michael zusehends unter Druck

Von: Thomas Krumm

Teilen

Besteht fast ausschließlich aus Frauen: der Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde St. Michael. © KRUMM

Ein deutlicher Rückgang der Mitgliederzahl, dazu steigende Energiekosten und viel Bürokratie: Viel gab es am Sonntag zu berichten bei der gut besuchten Pfarrversammlung der Katholischen Kirchengemeinde St. Michael Werdohl-Neuenrade. Denn die letzte Versammlung hatte im Mai 2019 stattgefunden. Dann kamen vor allem die Corona-Einschränkungen, die ein Treffen unmöglich machten.

Werdohl/Neuenrade – „Sie sollen und müssen sich wie zuhause fühlen“, begrüßte Pater Kamil die Anwesenden und blickte zurück auf die beiden Maximalpositionen der Corona-Zeit. Das eine Extrem formulierte er so: „Gott beschützt uns, und wir können uns auf ihn verlassen und alles so weiter machen wie bisher.“ Die andere Extremposition sei die Haltung gewesen, dass man alles tun müsse, um andere Menschen zu schützen. Ein anderes Verhalten, so sagte Pater Kamil, sei aus Sicht der Vertreter dieser Position „Verrat an den Menschen“.

Pater Kamil zeigte sich dankbar, dass die Gemeinde durch den gemeinsamen Glauben an Gott mit der schwierigen Situation fertig geworden sei: „Ich habe nie so viele Gespräche geführt wie in dieser Zeit.“

Jörg Kenter, 1. stellvertretender Kirchenvorstand, umriss die Dimension eines Rückblicks auf die vergangenen vier Jahre der Gemeinde – inklusive „Wasserschäden, Dachschäden und Zaunreparaturen“.

Mitgliederschwund

Die interessantesten Zahlen betrafen den Mitgliederschwund: 2019 hatte die Gemeinde noch 5883 Mitglieder. Ende 2022 waren es noch 5414. Der Rückgang um 469 Mitglieder entspricht acht Prozent. Er liegt im Gesamttrend von 8,1 Prozent im Bistum Essen. 363 Todesfällen und 280 Austritten standen 127 Taufen und zehn Eintritte gegenüber. Jörg Kenter brachte den Rückgang in Verbindung mit den „Irrungen und Wirrungen rund um die katholische Kirche“. Die Zahlen dokumentierten „eine Entwicklung, um die wir uns kümmern müssen“.

Wirtschaftliche Lage

Der Bericht zur wirtschaftlichen Lage machte deutlich, dass die Gemeinde nicht nur durch den Mitgliederschwund immer mehr unter Druck gerät: Die Energiekosten explodieren, das Bistum fordert zur Zusammenarbeit mit anderen Pfarreien auf und die Bundesregierung plant die Einführung einer Umsatzsteuerpflicht für alles, was Kirchen verkaufen. Immerhin: Umsatzsteuerpflichtige Einkäufe könnten dann gegengerechnet werden.

Jörg Kenter zeigte sich aber vor allem besorgt über die dann fällige Buchführung, die einen erheblichen Aufwand erfordere. Grundsätzlich gelte schon jetzt: „Wir verwalten den Mangel.“

Umstrukturierungen

Große Veränderungen gibt es auch bei den Kindergärten und Friedhöfen: Kenter erklärte die Umstrukturierungen, in deren Verlauf der Kindergarten St. Michael auf vier Gruppen erweitert werden soll. Zu diesem Zweck soll der Gemeindesaal miteinbezogen und nur noch im Bedarfsfall für Gemeindeveranstaltungen genutzt werden. Die Kita in Eveking geht an einen anderen Träger über, die Kita in Neuenrade wird im Sommer 2024 geschlossen. Die Veränderung beschäftigen den Kirchenvorstand, der sich auch mit dem Wasserschaden im Pfarrhaus Neuenrade und der Zukunft der Kita-Immobilie in Neuenrade beschäftigen muss.

Blick in die Zukunft

Kenter blickte noch einmal auf das „Paterumbruchjahr 2020“ zurück, als Pater Irenäus verabschiedet und Pater Kamil als neuer Pfarrer eingeführt wurde. Der Kirchenvorstand zeigte sich froh darüber, die Patres und ihr Kloster in Werdohl und Neuenrade zu haben. Das letzte Wort nach der Schilderung der aktuellen Probleme hatte angesichts der vielen Menschen, die sich für die Belange ihrer Gemeinde einsetzen, ein optimistischer Blick in die Zukunft: „Wir leben unsere Gemeinde.“ Claudia Kaluza aus Neuenrade fügte ein großes Dankeschön an: „Wir können gar nicht allen danken, denen wir danken müssten!“