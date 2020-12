Geldregen für heimische Sportvereine

7000 Euro für den Vereinssport

+ © Griese, Volker Einen symbolischen Scheck nahm Dr. Richard Müller-Schlotmann für den Stadtsportverband aus den Händen von Sparkassen-Vorstand Mike Kernig (rechts) und Marktbereichsleiter Jürgen Brill (links) entgegen. © Griese, Volker

Mit einer Spende in Höhe von 7000 Euro an den Stadtsportverband Werdohl (SSV) unterstützt die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis die Arbeit in den Werdohler Sportvereinen.