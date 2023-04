Gegen Erdogan: Werdohler mischt bei Türkei-Wahl mit

Von: Volker Griese

In der Iyi-Parteizentrale in Ankara hat Harun Cici seine Bewerbung für die Kandidatur bei der Wahl zur Großen Nationalversammlung am 14. Mai abgegeben und dabei vor einem großen Plakat mit Parteichefin Meral Aksener posiert. © Cici

Der Immobilienunternehmer Harun Cici möchte von Werdohl aus dazu beitragen, in der Türkei einen Regierungswechsel herbeizuführen. Dafür engagiert er sich in der oppositionellen Iyi-Partei. Sein Ziel, ein Mandat in der Großen Nationalversammlung der Türkei zu ergattern, hat er allerdings schon vor der Wahl am 14. Mai knapp verpasst. Trotzdem ist er optimistisch.

Werdohl – Das türkische Wahlsystem unterscheidet sich in vielen Punkten von dem der Bundesrepublik Deutschland. Einer der deutlichsten Unterschiede ist die Tatsache, dass in dem Land am Bosporus auch türkische Staatsbürger für die Parlamente kandidieren dürfen, die überhaupt nicht (mehr) im Land wohnen, während man nach deutschem Recht sein passives Wahlrecht mit der Auswanderung in ein anderes Land verliert. So war es aber möglich, das Harun Cici, der seit rund 30 Jahren in Deutschland lebt, 2018 in den Gemeinderat seiner Geburtsstadt Giresun gewählt werden konnte. Fortan pendelte der heute 59-Jährige zwischen Werdohl und der Stadt am Schwarzen Meer, um Beruf und politisches Mandat unter einen Hut zu bekommen.

Ziel: Erdogan ablösen

Vor wenigen Wochen hat Cici sein Ratsmandat nun zurückgegeben, nicht jedoch, um sich aus der Politik zurückzuziehen, sondern vielmehr, um sich an deutlich höherer Stelle zu engagieren. Denn am 14. Mai findet in der Türkei die Wahl zur Großen Nationalversammlung, dem türkischen Parlament, statt. Cici wollte für die noch recht junge Iyi-Partei (deutsch: „Gute Partei“) antreten. Sie gilt als säkular-nationalistisch, aber gleichzeitig als liberal und pro-europäisch. Vor allem aber hat sie sich zum Ziel gesetzt, den zunehmend autoritär regierenden Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan abzulösen.

Lange Zeit konnte sich Harun Cici gute Chancen ausrechnen, von seiner Partei als Kandidat für die Provinz Giresun ins Rennen geschickt zu werden. Dann kam es aber doch anders: Die Iyi-Partei entschied sich für Ünzile Yüksel, eine 64-jährige Rechtsanwältin aus Giresun, und dabei spielte wohl ihr Geschlecht eine nicht unbedeutende Rolle. Sie selbst hatte es als Manko bezeichnet, dass bisher keine weibliche Abgeordnete aus Giresun gewählt worden sei. Außerdem hat die Iyi-Partei sich auf die Fahnen geschrieben, den Frauenanteil im türkischen Parlament, der bisher rund 17 Prozent beträgt, erhöhen zu wollen.

So kam es, dass die Iyi-Partei letztlich Ünzile Yüksel anstatt Harun Cici auf den aussichtsreichen ersten Platz ihrer Kandidatenliste für Giresun setzte. Mit einem Platz weiter hinten gab sich der Werdohler Unternehmer nicht zufrieden, lieber verzichtete er ganz.

Cici sieht gute Chancen für Wechsel

Dennoch sei er keinesfalls verärgert über seine Partei, versichert der 59-Jährige. Lieber spricht er davon, dass er sich nicht verbiegen, sondern einen geraden Weg weitergehen wolle, dass Politik ein kurzlebiges Geschäft sei und man Geduld brauche, um ans Ziel zu kommen. „Ja, ich wollte nach Ankara gehen, aber jetzt werde ich trotzdem für den Erfolg meiner Partei weiterarbeiten“, sagt Cici nun.

Die Chancen, dass es der Iyi-Partei, die sich mit fünf weiteren Oppositionsparteien zu einem „Sechser-Tisch“ genannten Bündnis zusammengeschlossen hat, gelingen kann, die in der „Volksallianz“ vereinten Parteien AKP und MHP zu übertrumpfen, bewertet Harun Cici als gut, auch wenn es zuletzt zum Streit zwischen den größten Bündnisparteien, der CHP und die Iyi-Partei, gekommen ist. Im Streit über einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten fanden die Parteien letztlich in CHP-Parteichef Kemal Kiliçdaroglu einen Kompromiss, mit dem offensichtlich alle leben können.

Cici blickt zunächst nur auf die Wahl in der Provinz Giresun. Die Chancen stünden gut, dass die Iyi-Partei einen der vier dort zu vergebenen Parlamentssitze erringen könne, glaubt er. Bei der letzten Wahl war sie daran knapp gescheitert. Warum die Chancen diesmal besser sind? „Weil wir für mehr Gerechtigkeit und humanes Leben stehen“, sagt Cici über seine Partei. Die Iyi-Partei wolle das von Erdogan nach dem Putschversuch von 2016 eingeführte Präsidialsystem wieder abschaffen und zum parlamentarischen Regierungssystem zurückkehren. Erdogan habe durch seine Politik die Wirtschaft zerstört, bemängelt Cici. Eine hohe Inflation und eine chaotische Zinspolitik seien unter anderem die Folgen.

Deutschland als Vorbild

Für sein Geburtsland wünscht sich Cici eine Demokratie nach deutschem Vorbild. „Ich habe fast 30 Jahre in der Türkei gelebt und etwa genauso lange in Deutschland. Ich wünsche mir, dass wir das Beste aus beiden Staaten in der Türkei vereinen können“, skizziert er seine Vision von Politik, die den Menschen dient.

Doch hat seine Iyi-Partei bei den Wahlen am 14. Mai eine realistische Chance? Anfang März kam sie bei einer Umfrage auf 14,4 Prozent. Alleine ist sie also chancenlos. Den politischen Wechsel herbeiführen kann sie nur mit ihren Bündnispartnern, allen voran der als sozialdemokratisch eingestuften CHP, die in Umfragen zuletzt etwa 32 Prozent erreichte. Es zeichnet sich – sowohl bei der Parlaments- als auch bei der Präsidentschaftswahl – ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Zum Zünglein an der Waage könnte die HDP werden, die die kurdische Minderheit vertritt.

Wie wählen die Auslandstürken?

Und welche Rolle spielen die in Deutschland, also auch in Werdohl lebenden Türken, die auch mitwählen dürfen? Cici glaubt, dass seine Iyi-Partei von ihnen vielleicht zehn Prozent der Stimmen zu erwarten habe. „Viele der Auslandstürken unterstützen Erdogan, weil sie das wirkliche Leben in der Türkei überhaupt nicht mehr kennen“, behauptet Cici. Er selbst will in den Wochen unmittelbar vor der Wahl noch einmal zum Wahlkampf in die Türkei reisen. Denn auch das ist eine Besonderheit des türkischen Wahlrechts: Es untersagt Politikern ausdrücklich, im Ausland Wahlkampf zu machen.

Erdogan sucht Unterstützung in Deutschland Rund drei Millionen türkischstämmige Menschen leben in Deutschland, etwa die Hälfte davon haben die türkische Staatsbürgerschaft. 1,4 Millionen sind wahlberechtigt. Diese türkischstämmigen Menschen sind eine nicht unbedeutende Zielgruppe für den türkischen Präsidenten: Deutschtürken sind überdurchschnittlich häufig Erdogan-Anhänger. 64,8 Prozent der wahlberechtigten Türken in Deutschland gaben bei der Wahl im Jahr 2018 Erdogan ihre Stimme, das waren 12,2 Prozentpunkte mehr als im Gesamtergebnis der Wahlen in der Türkei. Das weiß auch der türkische Präsident und verteilte schon im Herbst 2022 über Moscheegemeinden und türkische Vereine offenbar Briefe an türkische Staatsbürger und -bürgerinnen in Deutschland, in denen er um Unterstützung bei den Wahlen im Mai aufruft. Abstimmen können in Deutschland lebende Türken ab dem 27. April.