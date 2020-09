Gegen Elterntaxis: Kinder verzieren Schulweg

Europäische Mobilitätswoche

+ © Birke Mit Kreide und Sprühfarbe malten die Schüler der Martin-Luther-Grundschule frei oder mit Schablonen Spielelemente auf den Gehweg, die es attraktiver machen sollen, den Weg zur Schule zu Fuß zu absolvieren. © Birke

Werdohl – Nachhaltige Mobilität sichtbar in Szene setzen: Darum geht es bei der Europäischen Mobilitätswoche, die am 22. September endet und an der in diesem Jahr erstmals auch Werdohl teilnahm.