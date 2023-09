Geflüchtete sprechen mit NRW-Spitzenpolitikern: „Ein schönes, aber auch kompliziertes Land“

Von: Volker Griese

Ein Foto mit den beiden Mitgliedern des Landtagspräsidiums war bei den Teilnehmern der Integrationskurse sehr beliebt. © Landtag NRW/Martin Büdenbender

Zunächst gab es doch noch ein wenig Scheu bei den Teilnehmern der Integrations- und Berufssprachkurse der VHS- Lennetal, sich mit ihren Fragen an die beiden Mitglieder des Landtagspräsidiums zu wenden, die am Montag zu Gast waren. Am Schluss wollten dann ganz viele ein Foto mit Berivan Aymaz und Christof Rasche haben.

Werdohl – Aymaz und Rasche waren im Rahmen der Aktion „Landtag lokal“ in die Volkshochschule gekommen, um mit Menschen aus anderen Ländern über die Demokratie in Deutschland zu sprechen. So sahen sie sich Männern und Frauen unter anderem aus Afghanistan, Albanien, Lettland, Marokko, Somalia, Syrien und der Ukraine gegenüber. „Deutschland ist ein schönes Land, aber es ist manchmal ganz schön kompliziert“, stieg Landtags-Vize Rasche in die Gesprächsrunde ein und forderte die Zugewanderten auf, zu sagen, was in Deutschland besser laufen könnte. Und die nannten gleich eine ganze Reihe von Problemen, die in ihren Herkunftsländern teilweise besser gelöst werden: Kinderbetreuung, Lehrkräftemangel und Arzttermine gehörten dazu. Dozentin Renate Rothenberg sprang ihnen bei und ergänzte, dass vielen gut qualifizierten Ukrainerinnen die Anerkennung ihrer Abschlüsse fehle, um in Deutschland arbeiten zu können. „Ja, wir müssen noch viele Lösungen finden“, räumte Rasche ein.

Punkten könne Deutschland allerdings mit seiner starken Demokratie, hoben die beiden Politiker einen Vorteil hervor. Diese Demokratie sei allerdings in Gefahr, warnten sie. Rasche verglich die Demokratie mit einem Sportverein: „Je mehr sich beteiligen, desto besser sind die Ergebnisse“, sagte er. Zu viele lehnten sich aber – im Sportverein wie in der Politik – zufrieden zurück. Rasche: „Das muss sich wieder ändern!“

„Ohne Demokratie keine Freiheit und kein Frieden“

Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Gesprächsrunde wussten nur zu gut, wie wertvoll eine funktionierende Demokratie sein kann und dass ihre Vorteile einem erst so richtig auffallen, wenn sie nicht (mehr) vorhanden ist. Berivan Aymaz drückte das so aus: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Und ohne Demokratie gibt es keine Freiheit und keinen Frieden.“

Die Menschen, die vor Gewalt, Unterdrückung, Krieg oder Terror aus ihrer Heimat geflohen waren, hätten das sicherlich unterschrieben, und doch drücken viele von ihnen im Moment noch andere Probleme. Sie sind darum bemüht, die Sprache dieses Landes zu lernen, in dem sie Zuflucht gefunden haben. Die Wortbeiträge belegten: Das gelingt nicht allen gleich gut, und die Gründe dafür sind unterschiedlich. Ein Afghane berichtete, 18 Monate in einem Camp zugebracht zu haben, ohne die Chance auf einen Sprachkursus. Eine Ukrainierin wünschte sich mehr Gespräche mit Deutschen, um ihre frisch erworbenen Sprachkenntnisse anwenden und ausbauen zu können.

Die Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz und Landtagsvizepäsident Christof Rasche tauschten sich am Montag in der VHS Lennetal mit Teilnehmern von Integrationskursen aus. © Griese

Aymaz, selbst als Sechsjährige mit ihrer Familie aus Ostanatolien nach Deutschland gekommen, ermunterte die Zugewanderten, möglichst schnell Deutsch zu lernen. „Später sinkt die Motivation“, warnte sie. Die deutsche Sprache und auch die deutsche Mentalität könne man sehr gut kennen lernen, wenn man sich ehrenamtlich engagiere, regte sie an. Beispielsweise bei der Tafel könnten Geflüchtete anderen Menschen, aber auch gleichzeitig sich selbst helfen. „Machen Sie etwas! In der Küche oder in der Kleiderkammer der Diakonie können Sie helfen und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen“, wurde Aymaz konkret.

Zum Schluss eine Einladung ins Parlament

Dass sich auch in einer Demokratie wie Deutschland Probleme nicht von selbst lösen, wurde in der Diskussionsrunde immer wieder deutlich. Beispielsweise, als VHS-Leiter Holger Sellin eine Parallele zwischen Volkshochschule und Politik zog: Die eine müsse die abhanden gekommene Lust auf Bildung, die andere die verloren gegangene Lust an der Demokratie wecken. Doch was tun Politiker, um den Erhalt der Demokratie erstrebenswert zu machen? Interessiert sie nur unmittelbar vor Wahlen, was die Wähler von ihnen denken? Aymaz und Rasche wiesen das – natürlich – zurück.

So endete die Runde schließlich mit einer Einladung ins Düsseldorfer Parlament: Die Absolventen der Integrationskurse könnten sich vor Ort ein Bild davon machen, wie Politik in Deutschland funktioniere. Der Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Gut möglich also, dass sich schon bald ein Bus aus Werdohl auf den Weg in die Landeshauptstadt macht und die Fahrgäste einen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs werfen wollen. Der Landtag bietet für Geflüchtete sogar ein spezielles Besuchsprogramm an. Die „Demokratieschule“ richtet sich gerade an Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Integrationskursen.

Am Abend hatte das Landtagspräsidium noch zum Bürgerempfang in den Festsaal Riesei geladen.