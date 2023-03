„Geburtsfehler“ und Kampfsport: Die Herausforderungen der neuen Pflegeausbildung

Von: Volker Griese

An Trainingsgeräten wie diesem Boxsack sollen Pflegeschülerinnen fit gemacht werden für den Berufsalltag. © Griese, Volker

Vor rund anderthalb Jahren hat die Liebeskind Care Academy am Riesei ihren Unterrichtsbetrieb aufgenommen. Die ersten Absolventen der privaten Pflegeschule werden in diesem Jahr ihre Abschlüsse erreichen. Dennoch läuft nicht alles rund mit der von der Bundesregierung gewollten generalistischen Pflegeausbildung, Schulleiter Sylvio Wienbeck spricht von Geburtsfehlern und anderen Unzulänglichkeiten.

Werdohl – Mit der vor drei Jahren begonnenen bundesweiten Neuausrichtung der Pflegeausbildung sollen Pflegekräfte herangezogen werden, die in allen Bereichen eingesetzt werden können – von der Kinder- über die allgemeine Kranken- bis zur Altenpflege. Was in der Theorie aussieht wie ein sinnvoller Schritt zur Bewältigung des Pflegenotstands, erweist sich aber offensichtlich nicht immer als praktikabel. Sylvio Wienbeck, Schulleiter und Geschäftsführer der Liebeskind Care Academy (LCA) in der ehemaligen Erich-Kästner-Hauptschule am Riesei gibt Einblicke in die praktische Umsetzung des Pflegeberufegesetzes.

„Die generalistische Ausbildung ist grundsätzlich besser als die spezialisierte, weil einem danach alle Türen offenstehen. Die Form der Ausbildung ist aber verbesserungswürdig“, sagt der Fachmann. Es hapere oft an kleinen Dingen, findet Wienbeck – und nennt als Beispiel ein vermutlich gar nicht einmal so kleines Problem. So sei es gewissermaßen ein „Geburtsfehler“ des neuen Systems, dass generalistisch ausgebildete Lehrkräfte fehlen. „Die gibt es praktisch nicht“, erläutert Wienbeck. Am Riesei seien deshalb insgesamt sieben Lehrkräfte aus den unterschiedlichen Fachbereichen beschäftigt, um den Pflegeschülerinnen und -schülern möglichst umfassendes Pflegewissen zu vermitteln.

Fehlende Lehrkräfte seien vor allem im vergangenen Jahr das Hauptproblem gewesen. „Wir mussten einen Kurs drei Mal verschieben“, erklärt Wienbeck, welche Auswirkungen das auf den Ausbildungsbetrieb hatte. Der Gesetzgeber habe dann nachjustiert, sodass mittlerweile sogar Studierende als Lehrkräfte eingesetzt werden könnten, wenn sie zumindest über einen Bachelor-Abschluss verfügen könnten und ihren Master-Abschluss innerhalb von 18 Monaten nachweisen.

Als „große Herausforderung“ habe sich auch die Unterteilung der zweijährigen Ausbildung in insgesamt neun praktische Ausbildungsabschnitte erwiesen, sagt Wienbeck weiter. Ausreichend und vor allem möglichst unterschiedliche Kooperationspartner für diese sogenannten Praxisanleitungen zu finden, sei durchaus schwierig. „Das Problem ist, dass wir viele Plätze für die Praxisanleitungen in der Altenpflege finden, aber kaum welche in der Kinderkrankenpflege“, verdeutlicht Wienbeck und schiebt mit einem vielsagenden Lächeln hinterher: „Der Ideenreichtum der Pflegeschulen muss da schon wachsen.“

Diese mitunter unsichere Situation führe leider zu Ausbildungsabbrüchen, bedauert Wienbeck und berichtet von bundesweit etwa zehn Prozent. Ganz offensichtlich hat diese Situation Auswirkungen auf die Zielsetzung der Pflegeschülerinnen und -schüler an der LCA. „Wir haben bisher keinen einzigen Absolventen, der eine Spezialisierung gewählt hat“, berichtet Wienbeck mit Blick auf die anstehende Entscheidung nach dem zweiten Ausbildungsjahr. Alle Azubis strebten einen generalistischen Berufsabschluss an. In der Praxis stünden solche Pflegekräfte dann anschließend vor dem Problem, dass potenzielle Arbeitgeber sich lieber für spezialisierte Kräfte entschieden, stellt Wienbeck ein weiteres Mal fest, dass das Konzept der generalistischen Ausbildung nicht gut durchdacht sei.

Unabhängig von solchen Problemen streben mittlerweile die ersten Absolventen der LCA ihrem Abschluss entgegen. Im Sommer legen sie ihre ersten Prüfungen ab, das ganze Verfahren mit schriftlichen praktischen und mündlichen Leistungsüberprüfungen zieht sich dann bis in den Herbst hinein. Silvio Wienbeck hat ein gutes Gefühl, was die Erfolgsaussichten der 85 jungen Frauen und Männer angeht. „Die Zwischenprüfungen im vergangenen Jahr sind richtig gut gelaufen“, erzählt er.

Derweil arbeitet der Schulleiter und gleichzeitige Geschäftsführer der LCA am weiteren Aufbau der Pflegeschule, an der augenblicklich rund 150 junge Menschen ausgebildet werden. 200 Absolventen sollen es bis zum Jahresende werden, dann hätte die LCA ihre maximale Kapazität erreicht. Im April, im August und wahrscheinlich im September/Oktober sollen neue dreijährige Ausbildungskurse nach dem modernen pädagogisch-didaktischen Konzept mit neurobiologischen Lern-Ansätzen des Hirn- und Lernforschers Gerald Hüther beginnen.

„Derzeit versuchen wir, eine eigene Speisenversorgung hinzubekommen“, berichtet Wienbeck über weitere Pläne. Bisher versorgen sich die Azubis, die keinen Pausensnack mitgebracht haben, in der Mittagspause offenbar mit Essen aus dem Discounter oder dem Burger-Imbiss – beides ist anderthalb bis drei Kilometer entfernt. Zukünftig wolle die LCA die Küche der ehemaligen Hauptschule nutzen und Essen durch einen Caterer anliefern lassen, gibt Wienbeck Einblick in die Pläne, die die Ausbildung an der Pflegeschule attraktiver machen sollen.

Darüber hinaus werde die Schule schon bald Kampfsportkurse anbieten, berichtet Wienbeck. Was zunächst nach Freizeitbeschäftigung klingt, hat einen durchaus ernsten und plausiblen Hintergrund: „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen sich bei Grenzüberschreitungen wehren können“, erklärt der Schulleiter. Dass es zu Übergriffen von Patienten oder Pflegebedürftigen auf Pflegepersonal komme, sei nämlich gar nicht so selten. Ein Kampfsportlehrer solle deshalb „verbale und körperliche Verteidigungstechniken“ vermitteln. Dieses Angebot, an dem die Pflegeschülerinnen und -schüler nach der Schulzeit freiwillig teilnehmen können, solle zunächst für zwei Jahre versuchsweise eingeführt werden.