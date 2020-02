Werdohl – Brennendes Ofenholz hätte am Donnerstagabend beinahe für einen größeren Gebäudebrand gesorgt, die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten jedoch Schlimmeres verhindern.

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises hatte die Werdohler Wehr gegen 20.30 Uhr alarmiert, nachdem an der Straße Brauck in Kleinhammer brennendes Holz aus einem Ofen im Wohnzimmer auf den Teppich gefallen war.

Denn der Bewohner hatte zwar schnell eine Decke über das brennende Holzscheit geworfen, daraufhin entzündeten sich jedoch Teppich und Decke, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Unter Atemschutz

Ein Trupp der Wehr ging unter Atemschutz in das Gebäude, um das Brennholz, den Teppich und die Decke abzulöschen und anschließend in einer Schuttmulde nach draußen zu bringen. „Der Bewohner des Hauses wurden in der Zeit vom Rettungsdienst versorgt“, sagte Wehrleiter Kai Tebrün auf Anfrage.

Im Einsatz waren die Einheiten Kleinhammer und Brüninghaus sowie die Drehleiter und der Einsatzleitwagen des Löschzuges Stadtmitte.