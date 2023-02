Großeinsatz: Wohnhaus steht mitten in Werdohl in Flammen

Von: Katharina Bellgardt

Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Wohnhaus in Werdohl steht in Flammen. © Marcel Merkert

Alarm in Werdohl: In der Stadt-Mitte steht ein Wohnhaus im Vollbrand. Flammen schlagen aus dem Gebäude.

Werdohl - Ein Mehrfamilienhaus in Werdohl steht in Flammen. Mitten in der Innenstadt an der Neuenraderstraße/Eggenpfad gibt es einen Vollbrand. Derzeit ist die Feuerwehr im Einsatz. Es brennt auf mehreren Etagen.

Gebäude steht mitten in der Innenstadt von Werdohl in Flammen

Zunächst wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 20.07 Uhr zu einer Rauchentwicklung alarmiert, doch als sie an der Neuenraderstraße eintrafen, sahen sie die Flammen aus dem Mehrfamilienhaus schlagen. Es brennt im gesamten Haus.

Rauch zieht durch das vollständige Gebäude. Die komplette Feuerwehr Werdohl ist im Einsatz. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Elf Menschen waren im Wohnhaus, gemeldet sind sieben.

Die gesamte Feuerwehr Werdohl ist im Einsatz. © Marcel Merkert

Neben dem Großeinsatz der Feuerwehr sind noch der Rettungsbus des Märkischen Kreises, das DRK Werdohl und Mitarbeiter des Bauhofs vor Ort.

