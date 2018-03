Gastronomie an Lenneterrassen: Investorensuche geht weiter

+ © Wilczek Im Bereich des Lenneufers möchte die Verwaltung gerne ein gastronomisches Angebot realisieren. © Wilczek

Werdohl - Im großen Interview zum Jahreswechsel vor ziemlich genau zwei Monaten hatte Bürgermeisterin Silvia Voßloh noch gehofft, in der ersten Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses (Ustea) in diesem Jahr endlich Pläne für ein gastronomisches Angebot an den Lenneterrassen in der Innenstadt präsentieren zu können. Diese Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen.