O-Tunezz legt auf: DJ gastiert regelmäßig in Gaststätte Baroque 

Erster Geburtstag der Partyreihe

+ © Koll DJ O-Tunezz (links) und Vike Johnson legten am Freitagabend in der Gaststätte Baroque auf. O-Tunezz feierte den ersten Geburtstag seiner Party-Reihe. © Koll

Werdohl - Seit einem Jahr legt der heimische DJ O-Tunezz (alias Mustafa Oral) regelmäßig in der Gaststätte Baroque am Brüninghaus-Platz auf. Zur Feier des ersten Geburtstages der Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Beatz – Music – Fiesta“ gab es am Freitag nun den Special-Guest-DJ Vike Johnson (auch Schauspieler bei „Köln 50667“), der DJ O-Tunezz an den Reglern unterstützte.