Gasleitung: Zwei Baustellen auf der Bundesstraße

Werdohl/Altena - In Höhe Dresel und schon auf Altenaer Seite in Elverlingsen auf Höhe des TT-Marktes ist die Bundesstraße 236 einseitig gesperrt.

Open Grid wird in der Nacht zu Mittwoch die neu verlegte Gasleitung an die alte Trasse in der Bundesstraße anbinden. Auf die bislang genutzte Gasleitung drückte der Berg, was auf Dauer nicht hinzunehmen war.

Das neue Teilstück der Gasleitung zwischen Elverlingsen und Dresel durchquert zwei Mal die Lenne und läuft ansonsten quer durch die Landschaft. An den beiden Stellen in der Bundesstraße wird die Leitung „unter Gas“ in der Nacht mit erheblichem technischen Aufwand umgebunden.