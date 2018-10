Kreuz in Werdohl abgesägt: Polizei ermittelt

+ © Patent Das Funkenburg-Kreuz wurde abgesägt. Wer dies getan hat, ist derzeit noch völlig unklar. © Patent

Werdohl - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen das hölzerne Kreuz im Funkenburg-Park abgesägt und in die Büsche geworfen. Spaziergänger haben das am Donnerstag festgestellt.