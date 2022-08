Für Schüler und alle anderen: Arbeitgebertag bei großer Werdohler Firma

Zum vierten Mal wirbt das Werdohler Unternehmen Stauff im Ehrenfeld für eine berufliche Zukunft in dem Unternehmen. © Birke, Maximilian

Die Firma Stauff lädt wieder zu einem Arbeitgebertag ein. Dieser findet in diesem Jahr erstmals gleich zwei Mal statt.

Werdohl/Plettenberg – Die Termine sind Freitag, 2. September, am Stauff-Standort in Plettenberg-Ohle an der Lennestraße (erstmals) sowie am Freitag, 9. September, am Stauff-Standort in Werdohl, Am Ehrenfeld 4 (zum bereits vierten Mal).

Das Event steht erneut unter dem Motto „Gestalte Deine Zukunft in Stauff Grün“. Es richtet sich am Vormittag als geschlossene Veranstaltung an eingeladene Schulklassen und Schülergruppen umliegender weiterführender Schulen.



Am Nachmittag von 13 bis 15 Uhr begrüßt Stauff alle anderen, die an den Themen Ausbildung, Weiterbildung, Studium oder Anstellung bei Stauff interessiert sind. Selbstverständlich sind auch Berufserfahrene eingeladen, sich über die beruflichen Möglichkeiten an einem der fünf Standorte von Stauff in Südwestfalen und dem angrenzenden Ruhrgebiet zu informieren. Unter www.stauff.com/arbeitgebertag gibt es auch weitere Informationen zu beiden Terminen.



Vor Ort sind in Abstimmung mit dem Märkischen Arbeitgeberverband MAV erneut der Infotruck der Metall- und Elektro-Industrie, Ansprechpartner des Berufskollegs für Technik des Märkischen Kreises in Lüdenscheid sowie auch Vertreter der Bundesagentur für Arbeit mit einem eigenen Info-Messestand. Ein Materialumschlagbagger des Entsorgungsfachbetriebs Menshen dient in Werdohl wieder als Anschauungsobjekt für Stauff-Produkte im Einsatz.



Anmeldung

Firma Stauff bittet um eine unverbindliche Voranmeldung per Internetformular über www.stauff.com/arbeitgebertag, um besser planen zu können.