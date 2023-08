Für fast 300 Lernanfänger und Fünftklässler beginnt ein neues Kapitel

Von: Volker Griese

Teilen

Auch für Werdohler ABC-Schützen beginnt am Dienstag die Schulzeit. Der Märkische Kreis und die Schulen machen unterschiedliche Angaben zur Zahl der Lernanfänger. © Foto: Schulze/dpa

3944 Jungen und Mädchen im Märkischen Kreis fiebern ihrem ersten Schultag am Anfang der nächsten Woche entgegen. Das sind 96 Erstklässler mehr als im vergangenen Schuljahr.

Werdohl – In Werdohl werden am Dienstag, 8. August, Angaben der Schulen zufolge 181 Kinder (2022: 166) eingeschult – der Märkische Kreis nennt für Werdohl dagegen nur 165 Lernanfänger.

Die größte Grundschule in Werdohl ist die Gemeinschaftsgrundschule, bei der sich die insgesamt 95 i-Männchen allerdings auf die beiden Standorte Kleinhammer (57) und Königsburg (38) verteilen. Auf der Königsburg werden am Dienstag ab 8.30 Uhr die Kinder der Klasse 1a von Sandy Gesing und der Klasse 1b von Meik Rasche eingeschult.

In Kleinhammer finden die Einschulungsfeiern für die drei Klassen von Carolin Six (1c), Maren Horch-Lange (1d) und Sarah Schmidt (1e) am gleichen Tag ab 9.15 Uhr im Abstand von 45 Minuten statt.

Die evangelische Martin Luther-Grundschule wird am Dienstag 40 neue Schülerinnen und Schüler des ersten Schuljahrs begrüßen. Sie werden zwei Klassen bilden, deren Klassenlehrerinnen Claudia Jüttner und Britta Schwarze sein werden. Die Einschulungsfeiern finden für beide Klassen getrennt ab 8.30 Uhr beziehungsweise ab 9.45 Uhr im Grünen Klassenzimmer statt.

46 ABC-Schützen erwartet am Dienstag die katholische St.-Michael-Grundschule zum ersten Schultag. Sie werden auf die Eisbärenklasse (1a) und die Waschbärenklasse (1b) aufgeteilt und dort ihren Klassenlehrerinnen Kerstin Weppler und Stefanie Hoffmann begegnen.

Die Einschulungsfeier beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Michael-Kirche. „Anschließend gehen die Schüler in die Klassen und gegen 10.30 Uhr haben sie auch schon die erste Schulstunde hinter sich“, sagt Schulleiterin Maria Apprecht, wie der Morgen ablaufen wird. Die Eltern würden währenddessen mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Bereits am Montag, 7. August, beginnt ein neuer Schulabschnitt für die Fünftklässler der Albert-Einstein-Gesamtschule. Rund 100 neue Kinder erwartet Werdohls größte Schule dann um 8 Uhr am Riesei. Schulleiter Sven Stocks und Abteilungsleiterin Marie Luise Trippe werden die neuen Schülerinnen und Schüler begrüßen und auf die vier Eingangsklassen verteilen. „Zuvor werden wir aber noch gemeinsam Luftballons steigen lassen“, verriet Trippe bereits.