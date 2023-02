Festtags-Kleiderbörse: Das passende Outfit für jeden (festlichen) Anlass

Im Schützenheim des Versetaler Schützenvereins können Frauen zwischen einer Vielzahl an Kleidern stöbern. © Pia Käfer

Im Versetal können Mädchen und Frauen jeden Alters bald wieder auf die Suche nach festlichen Kleidern gehen. Das Besondere daran: Weil die textilen Träume nicht frisch vom Schneidertisch kommen, sind sie zu günstigen Preisen zu haben.

Werdohl ‒ 14 Frauen aus dem Werdohler und Versetaler Schützenverein können nach zwei Jahren coronabedingter Pause am 10. und 11. Februar wieder die Festtags-Kleiderbörse ausrichten. Unterstützung bekommen die Frauen von den Sponsoren der Gaststätten Fabrica und dem Zum Spiegel in Werdohl. An gereinigten Kleidern werden Abiball-, Cocktail-, Königinnen- beziehungsweise Hofstaat- und auch Brautkleider angenommen.

Die Annahme der Kleider und auch der Verkauf starten am Freitag, 10. Februar, von 16 bis 21 Uhr im Schützenheim Altenmühle. Am Samstag, 11. Februar, findet der Verkauf mit Sektempfang von 10 bis 16 Uhr statt.

Pro Kleid wird eine Gebühr von 5 Euro zuzüglich zehn Prozent des Verkaufspreises fällig. Es werden Kaffee, kalte Getränke und Waffeln angeboten. Die Abholung nicht verkaufter Kleider erfolgt am Sonntag, 12. Februar, von 11 bis 13 Uhr. Ansprechpartnerinnen sind Heike Bartke, Tel. 01 73 /90 20 118, und Sandra Reinholz, Tel 01 77 / 547 10 66.