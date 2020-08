Infektionsfall an der Albert-Einstein-Gesamtschule - Schüler in Quarantäne

Jahrgangsstufe 7

+ So sah es bei der Einschulung der Fünftklässler an der AEG im August aus. Ein Schüler der 7. Jahrgangsstufe ist mit Corona infiziert.

Werdohl – An der Albert-Einstein-Gesamtschule in Werdohl gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Schulleiter Sven Stocks wurde am Sonntag vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises informiert, dass ein Schüler aus der siebten Jahrgangsstufe mit Covid 19 infiziert sei.