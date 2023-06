Neueröffnung: Fünf Mobilfunk-Anbieter vereint in einem Shop

Von: Maximilian Birke

Er ist Geschäftsführer und berät Kunden in dem Ladenlokal an der Bahnhofstraße, das er am 1. Juni eröffnet hat: Engin Atalay (23). © Birke

Zu Beginn des Monats hat sich an der Bahnhofstraße 16 (direkt an der Kreuzung zum Höhenweg) ein junges Unternehmen angesiedelt. Engin Atalay (23) betreibt dort den neu gegründeten Shop My Handy.

Werdohl – In diesem Shop sind verschiedene Mobilfunkanbieter vertreten. Werdohlerinnen und Werdohler haben dadurch zukünftig die Möglichkeit, sich vor Ort beraten zu lassen, Verträge abzuschließen und von manch einem Angebot zu profitieren.

Erwähnenswert ist dabei, dass My Handy nicht nur Partner eines Telekommunikationsanbieters geworden ist: In dem Ladenlokal werden Verträge von O2/Telefonica, Vodafone, Otelo und Ay yildiz angeboten. Eine Zusammenarbeit mit der Telekom ist noch geplant.

Die Auswahl für Kunden ist also groß und jeder sollte einen passenden Tarif finden können. Neben Verträgen für Mobilfunk und DSL kann man in dem Shop natürlich auch aktuelle Endgeräte kaufen. Wer bei Engin Atalay ein neues Handy erwirbt, kann sein altes Gerät auch in Zahlung geben.

Darüber hinaus sind in dem Ladenlokal auch Reparaturen von Smartphones möglich. Die angekauften Altgeräte werden generalüberholt und könnten zu einem angemessenen Preis ebenfalls erworben werden. Damit neue Handys von Kunden lange schön und funktionsfähig bleiben, kann man bei My Handy auch einiges Zubehör erwerben. Dazu zählen zum Beispiel Schutzhüllen.

Momentan seien noch nicht alle Netz-Angebote verfügbar, erklärt der Jungunternehmer. In dem geräumigen Ladenlokal sollen deshalb noch einige bauliche Ergänzungen erfolgen. Vollständig verfügbar sei bereits das Angebot von O2/Telefonica. Die anderen Mobilnetzbetreiber sollen in den nächsten Wochen folgen.