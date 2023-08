Frontalunfall auf dem Höhenweg: Polizei äußert sich zu Ermittlungen

+ © Griese Die L 655 war nach dem Frontalunfall ein regelrechtes Trümmerfeld. © Griese

Warum geriet eine 62-jährige Lüdenscheiderin am 7. Juli auf dem Höhenweg in den Gegenverkehr? Das ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei.

Werdohl – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf dem Höhenweg (L 655), bei dem am 7. Juli vier Personen, darunter auch ein Kind, verletzt wurden, ist die Ursache weiterhin ungeklärt. Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion erklärte, gestalten sich die Ermittlungen in der Sache derzeit schwierig.

Unstrittig ist demnach, dass eine 62-jährige Frau aus Lüdenscheid mit ihrem schwarzen BMW nach links aus ihrer Fahrspur geriet und mit dem Gegenverkehr kollidierte. Entsprechend sei auch die Schuldfrage für den Unfall eindeutig zu beantworten. Offen allerdings ist, warum die 62-Jährige mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr fuhr.

Dies soll im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden. Grundsätzlich möglich wäre es zum Beispiel, dass die Frau durch die Bedienung eines elektronischen Gerätes wie Radio oder Handy oder aus einem anderen Grund abgelenkt gewesen sei. Ebenso könnte es sein, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug vorlag, dass die Frau übermüdet war oder einen medizinischen Zwischenfall hatte.

In diese und noch weitere Richtungen gingen die Ermittlungen der Polizei, erklärte Sprecher Christof Hüls, denn das seien die typischen Ursachen für einen Unfall dieser Art. Zur Frage, ob es bei den Ermittlungen bereits Hinweise in eine der genannten Richtungen gegeben habe, äußerte sich die Polizei nicht.

Der weitere Fortgang in der Sache wird wohl so aussehen, dass die Polizei den Fall an die zuständige Staatsanwaltschaft übergeben wird. Die muss dann entscheiden, ob Anklage erhoben wird, um unbeantwortete Fragen vor Gericht aufzuklären, oder ob es bei einem einfachen Bußgeldverfahren bleibt.

Zu Schaden war in Folge des Unfalls eine dreiköpfige Familie aus Werdohl gekommen: der 46-jährige Vater, die 33-jährige Mutter und deren zweijähriges Kind.

Eine erwachsene Person galt nach dem Unfall auf der L 655 kurz vor dem Abzweig zum Gut Eicken als schwerverletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Lüdenscheid gebracht. Sowohl am BMW der Unfallverursacherin als auch an dem weißen Mercedes-SUV der Familie aus Werdohl entstand durch die Wucht des Zusammenstoßes hoher Sachschaden. Der Höhenweg blieb am 7. Juli für rund viereinhalb Stunden gesperrt.