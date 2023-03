Nicht nur türkische Lebensmittel: Frisch-Markt unter neuer Führung

Von: Volker Griese

Mit frischem Gemüse und Obst will Esra Ünver als neue Inhaberin des Frisch-Marktes weiterhin punkten. Sie hat das Geschäft aber auch um eine Fleischtheke erweitert. © Griese

Nach etwas mehr als einem Jahr hat der Frisch-Markt an der Freiheitstraße jetzt erneut den Inhaber gewechselt. Seit wenigen Tagen führt Esra Ünver (34) das Geschäft mit türkischen und internationalen Lebensmitteln, nachdem zuvor Saidahmad Kholov den langjährigen Inhaber Furkan Sezai abgelöst hatte. Die neue Inhaberin hat auch das Angebot etwas verändert.

Werdohl – „Wir haben jetzt auch eine Fleischtheke“, verweist Esra Ünver auf ein Angebot an Frischfleisch, das es vorher in dem Geschäft nicht gegeben hatte. Die Beratung des angestellten Metzgers komme bei der Kundschaft sehr gut an, versichert sie. „Und er stellt auf Wunsch auch eine individuell gewürzte Fleischauswahl zusammen, beispielsweise zum Grillen“, sagt sie.

Nach einer Renovierung des Ladenlokals, bei der die alten Kühlregale durch ernergiesparende Kühlschränke ersetzt worden sind, hat Esra Ünver auch das Warensortiment geringfügig erweitert. „Wir führen jetzt auch arabische, griechische oder italienische Waren“, berichtet sie. Den Schwerpunkt bilden aber nach wie vor Feinkost und andere Lebensmittel aus türkischer Herstellung, die zum größten Teil durch Großhändler aus dem Land der zwei Kontinente importiert werden.

Doch auch ein großes Sortiment an frischem Obst und Gemüse gibt es nach wie vor im Frisch-Markt, der seinem Namen damit alle Ehre macht. Neben dem alltäglichen Angebot in Form von Tomaten, Salatgurken oder Kohlsorten liegen oft auch spezielle Zutaten für die südländische Küche in den Auslagen, beispielsweise Koriander, Minze oder Löwenzahn und – je nach Saison – Granatäpfel, Feigen oder Datteln.

Die neue Inhaberin, die in Duisburg geboren, aber in Werdohl aufgewachsen ist, hat keine klassische Einzelhandelsausbildung, dafür aber fundierte Wirtschaftskenntnisse. Die verdankt sie ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Bankenbetriebslehre. Damit strebt die Mutter zweier kleiner Kinder auf längere Sicht auch eine Tätigkeit als Lehrerin an. „Das Referendariat steht noch aus. Aber zuerst möchte ich jetzt mit diesem Geschäft erfolgreich sein“, sagt Esra Ünver.