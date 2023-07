Friedenshelfer sammeln Spenden: Nächster Transport in die Ukraine steht bevor

Von: Jona Wiechowski

Auch Grundschüler der Gemeinschaftsgrundschule hatten sich zuletzt an Spenden für den Hilfstransport in die Ukraine beteiligt. Auch diesmal soll die Schule unter Leiterin Nina Manns wieder mit im Boot sein, berichtet Jan Schoene von den Friedenshelfern im Gespräch mit der Redaktion. © Maximilian Birke

Die Werdohler Friedenshelfer starten einen neuen Spendenaufruf, um einen weiteren Hilfstransport in die unter dem Krieg stark leidende Ukraine organisieren zu können. Losfahren soll der voraussichtlich Ende September.

Werdohl – Neben Spritgeld werden unter anderem schon warme Kleidung und Decken gesammelt – als Vorbereitung auf den Winter. „Die Spendenaktion geht jetzt los“, erklärt Jan Schoene von den Friedenshelfern, die zuletzt Anfang Mai dieses Jahres einen Transport ins Kriegsgebiet geschickt hatten und alle ehrenamtlich tätig sind.

Für die Neuauflage werden in den nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Flyer verteilt, um auf das Vorhaben aufmerksam zu machen – etwa bei der evangelischen Kirchengemeinde, in den Kindergärten oder in den Grundschulen. Mitmachen kann jeder, in dem er sich über die E-Mail-Adresse info@friedenshelferwerdohl.de meldet und mitteilt, was er spenden möchte.

Konkret gesammelt werden für diesen Transport Babywindeln ab Größe 2, Feuchttücher, Babynahrung, Seife, Shampoo, Zahnpasta für Kinder und Erwachsene, Lebensmittel mit langer Haltbarkeit, Windeln für Erwachsene aber auch warme Kleidung und Decken, um sich in den Wintermonaten warm halten zu können.

Wegen der vielen streunenden Tiere in der Ukraine werden auch Tierfutter-Spenden erbeten, erklärt Schoene. Das gilt auch für Kerzen, Kerzenreste, Paraffin und leere Konservendosen: Mithilfe dieser und einiger weiterer Materialien können die Menschen in der Ukraine sogenannte Grabenkerzen herstellen, womit man dann kleine Öfen beheizen und für Wärme sorgen kann. Auch beim letzten Transport hatten die Friedenshelfer diese Materialien mitgeschickt.

Jan Schoene von den Friedenshelfern freut sich auf viele Spenden, um den Menschen in der Ukraine helfen zu können. © Maximilian Birke

Die Kontakte der Friedenshelfer sind Mykhailo und dessen Sohn Bogdan aus der Ukraine, die den Hilfstransport fahren werden. Dafür hätten sie eine entsprechende Genehmigung, wie Schoene berichtet. Angepeilt ist für den Transport derzeit der 24. September, wobei dieses Datum noch variabel sei – je nachdem wie viel oder wenig gespendet würde.

Geliefert würden die Hilfsgüter dann bis an die Frontlinie. Damit das hinhaut, sammeln die Friedenshelfer auch Spritgeld in Höhe von 700 Euro.

Neben Spenden für den nächsten Ukraine-Transport wollen die Friedenhelfer eine junge Mutter mit ihren zwei Söhnen unterstützen, die aus der Ukraine geflüchtet ist und in Neuenrade untergekommen ist. Konkret fehlt es der Familie an einer Spüle, einem Backofen mit Herd und einer Waschmaschine.

„Vielleicht hat jemand noch was im Keller stehen und würde es der Familie spenden?“, fragt Schoene von den Friedenshelfern. Alternativ seien aber auch hier Geldspenden möglich. Dann kümmerten sich die Friedenshelfer um die Beschaffung.

Kontakt

Wer etwas spenden möchte, erreicht die Werdohler Friedenshelfer per E-Mail unter der Adresse info@friedenshelferwerdohl.de. Weitere Informationen zu den Friedenshelfern gibt es dazu online unter folgender Adresse: https://padlet.com/friedenshelfer/friedenshelfer-werdohl-t2vhuwfg29xs9ssx