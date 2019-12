Freundschaftsfest in der Realschule Werdohl

Projekt für Fünftklässler

+ © Heyn Integrationskraft Gülcan Kiraz und Klassenlehrerin Lara Hermann sprachen gestern mit den Kindern einer fünften Klasse über Unterschiede und Gemeinsamkeiten des christlichen Weihnachtsfestes und des muslimischen Opferfestes. © Heyn

Werdohl – Theologisch sicher nicht hundertprozentig korrekt, aber doch in einer altersgerechten Annäherung an Inhalte christlichen und muslimischen Glaubens feierten die Fünftklässler an der Realschule Werdohl ein Freundschaftsfest.