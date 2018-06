Freizeittreff Pungelscheid feiert sein dreijähriges Bestehen

Werdohl - Sein dreijähriges Bestehen hat am Mittwochnachmittag der Freizeittreff Pungelscheid gefeiert. Auf den Tag genau vor drei Jahren war die Einrichtung für Kinder und Jugendliche im ehemaligen Schlecker-Markt eröffnet worden.

Zu diesem Anlass gab es ein kleines Programm mit Kinderschminken, Sackhüpfen, Dreibeinlauf und anderen Spieleklassikern. Zur Stärkung und Erfrischung gab es Muffins und Pizza aus eigener Herstellung ebenso wie selbst produzierte Milchshakes und Limonade.

Der Freizeittreff, der montags, mittwochs und freitags nachmittags für Kinder und an denselben Tagen abends für Jugendliche geöffnet hat, werde in der Regel von etwa 30 Kindern und 15 Jugendlichen aus dem Raum Pungelscheid besucht, berichtete Praktikantin Gina Ziese, die zusammen mit Hilal Demirtas und Astrid Bauriedel die Fäden in der Hand hält. „Wir sind zwar eine eingeschworene Gemeinschaft, freuen uns aber über jeden neuen Besucher“, sagte Ziese.

Stadtjugendpfleger Tobias Chylka betonte das gute Verhältnis zu den Nachbarn. Ursprünglich hatten Anwohner Ressentiments gegen den Jugendtreff gehabt und Ruhestörungen befürchtet. „Diese Bedenken waren offensichtlich völlig unbegründet“, sagte Chylka. Den Mietvertrag für die Räume hat die Stadt zunächst über fünf Jahre abgeschlossen, davon ist nun also schon mehr als die Hälfte vorüber.

Bürgermeisterin Silvia Voßloh, die auch zur Feier gekommen war, sieht aber derzeit keinen Grund, den Vertrag nicht zu verlängern: „Warum sollte man etwas beenden, das so gut läuft?“