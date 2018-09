Freizeitkonzept und Radwegführung: Stadtverwaltung lädt zu Infoabend ein

Werdohl - Die Stadt Werdohl lädt die Bevölkerung für Freitag, 28. August, zu einem Informationsabend ein, bei dem es um das neue Werdohler Freizeit- und Lebensqualitätkonzept sowie die Wegeführung des Radwegs auf der Lenneroute in Ütterlingsen gehen soll.

Beginn der Infoveranstaltung ist um 17 Uhr in der Freibadgaststätte Bei Laki in Ütterlingsen.

Vor den Sommerferien ist im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung das Konzept zur Verbesserung der Freizeit- und Lebensqualität in Werdohl vorgelegt worden. Im Anschluss an die öffentliche Vorstellung des Konzeptes sollen im Rahmen der Informationsveranstaltung Ideen zum Konzept ausgetauscht und weitere Anregungen gesammelt werden. „Vertreter der am Konzept beteiligten Autoren werden für Gespräche zur Verfügung stehen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Werdohl.

Die Führung der Radwegetrasse durch den Ortsteil Ütterlingsen steht bereits seit geraumer Zeit zur Diskussion.

Bürger sollen ihre Ideen einbringen

„Die Topografie und die vorhandene Infrastruktur stellen für das erklärte Ziel, den Radweg von der Bundesstraße zu holen, einige Herausforderungen dar. Nachdem Vertreter der Stadtverwaltung die bisherige Entwicklung und den Planungsstand dargestellt haben, soll allen Interessierten noch einmal die Möglichkeit gegeben werden, Ideen zur Streckenführung in den weiteren Planungsprozess einzubringen“, teilt die Stadtverwaltung weiterhin mit.