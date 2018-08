Freier Eintritt zum Freibadfest am 9. September

+ © Koll Auch 2018 soll es für den Nachwuchs beim Freibadfest wieder viele Angebote geben. © Koll

Werdohl - Noch gut zweieinhalb Wochen sind es bis zum Freibadfest am Sonntag, 9. September, in Ütterlingsen, das 2018 erstmals in Kombination mit „Rock für Kids“ stattfindet.