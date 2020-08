Freibad Werdohl: Bis zu 75 Prozent weniger Badegäste

Termin für Saisonende steht

In den Becken auf dem Freibadgelände tummeln sich coronabedingt nur wenige Besucher.

Das Ende der Freibadsaison in Ütterlingsen ist langsam in Sicht – und die Bilanz, die Bäderchef Frank Schlutow ziehen muss, wäre in jedem normalen Jahr eine Katastrophe.