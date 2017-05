Freibad: Viel Platz im Schwimmerbecken

+ © Witt Die Werdohlerin Monika Rösner ist beinahe jeden Tag im Freibad anzutreffen. © Witt

Werdohl - Nur der harte Kern der Frühschwimmer, circa zehn Werdohlerinnen und Werdohler, nutzte am Montag die erste Gelegenheit in diesem Jahr, um in Ütterlingsen unter freiem Himmel zu schwimmen.