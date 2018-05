Frauenhilfe plant Neubau: Jahn-Turnhalle soll weichen

+ © Griese So ähnlich könnte der Neubau auf dem Grundstück der Jahn-Turnhalle aussehen. Die Abbildung zeigt den Entwurf für das Wohnheim Schöntal mit 24 Plätzen, das die Evangelische Frauenhilfe in Wetter/Ruhr errichtet hat. © Griese

Werdohl - Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen möchte das Haus Wegwende, das sie seit 1998 am Haselweg betreibt, aufgeben und in der Stadtmitte einen Neubau errichten.