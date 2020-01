Pater Christoph geht nach Gelsenkirchen

Werdohl – Pater Christoph Robak, seit September 2016 Bruder im Werdohler Franziskaner-Kloster und als Kaplan mitverantwortlich für die Seelsorge der Werdohler und Neuenrader Katholiken, wird die Pfarrei bald verlassen. Das haben die Besucher der Jahresabschlussmessen am Silvesterabend erfahren.

Am 7. Dezember habe der Provinzial der Danziger Ordensprovinz Pater Christoph zum Leiter des Klosters in Gelsenkirchen ernannt. teilte Pater Irenäus Wojtko, der Leiter des Werdohler Klosters, mit. Damit kehrt Pater Christoph an seinen ersten Einsatzort als Franziskaner zurück. In Gelsenkirchen werde er auch Pastor von zwei Gemeinden der Pfarrei St. Augustinus sein. Die Ernennungen erfolgten bereits zum 1. Januar, Pater Christoph wird aber noch bis Ende Januar offiziell in Werdohl bleiben.„In den fast vier Jahren seiner Tätigkeit als Kaplan in unserer Pfarrei hat Pater Christoph ein sehr positives Zeichen als Priester und Ordensmann gesetzt. Für viele war und ist er ein guter Freund und Begleiter auf ihrem Glaubensweg geworden“, sagte Pater Irenäus. Als Pfarrer und Mitbruder bewundere er sein Glaubenszeugnis, seinen Lebensstil und seine Offenheit im Umgang mit den Menschen. „Ich danke ihm für seine Hilfe, Unterstützung und seine Wirkung als Priester in unserer Pfarrei und Mitbruder in unserer Ordensgemeinschaft.“ Er wünsche Pater Christoph viel Kraft für seine neue Aufgaben in der Gelsenkirchener Pfarrei St. Augustinus.

Wer im Werdohler Franziskaner-Kloster und in der Pfarrei St. Michael Werdohl/Neuenrade Nachfolger von Pater Christoph wird, steht noch nicht fest. Pater Irenäus geht aber davon aus, dass ein neuer Pater in Kürze die Aufgaben übernehmen wird. Er bittet die Gemeinde, ihn herzlich aufzunehmen und zu unterstützen.